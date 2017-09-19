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(Görüntülü Haber) Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu

19 Eylül 2017 14:52

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sabah saat 08.00\'de merkez Osmangazi İlçesi Hacıilyas Mahallesi Dinç Sokak\'ta 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden Erdal Sarı\'nın oturduğu çatı katında, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Sarı\'nın komşuları yangnı itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturmaya başlandı.

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