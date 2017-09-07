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(Görüntülü Haber) Çatalca Belediye Başkanı, Büyükerşen'e posta güverciniyle mesaj gönderdi

ESKİŞEHİR, (DHA) - İSTANBUL Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği aracılığıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e güvercinle mesaj yolladı

07 Eylül 2017 22:45

ESKİŞEHİR, (DHA) - İSTANBUL Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği aracılığıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e güvercinle mesaj yolladı. 3.5 saatlik uçuş sonrası Eskişehir\'e gelen güvercinin ayağındaki bileziğe bağlı mesajı açıp okuyan Büyükerşen, Başkan Kara\'yı telefonla arayarak, en kısa zamanda cevabını aynı yolla göndereceğini söyledi. Çatalca Belediye Başkanı CHP\'li Cem Kara\'nın posta güverciniyle gönderdiği kısa mesaj Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'i duygulandırdı. Cem Kara, İstanbul Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği aracılığıyla Yılmaz Büyükerşen\'e mesaj yolladı. Mesajın zarar görmemesi için kaplanan bilezikle Çatalca\'dan kanat çırpan posta güvercini, 3.5 saatlik uçuş sonucu Nedim Güçlü\'nün sahibi olduğu Eskişehir\'de Anadolu Arena Posta Güvercini Yarış Kolombodrum\'una geldi. Nedim Güçlü, Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mesut Durmuş ve üye Selami Uzun ile mesajı getiren güvercinle birlikte Büyükşehir Belediyesi\'ne gelerek Yılmaz Büyükerşen\'le görüştü. Büyükerşen, posta güverciniyle gelen mesajı açarak okudu. Mesajda Başkan Kara, \"Sayın Başkanım Yılmaz Büyükerşen, sizinleyiz, yanınızdayız. Çatalca halkının sevgi ve saygılarını sunuyorum\" diye yazdı. Büyükerşen, konuklarından mesajın geliş hikayesini ve posta güvercinlerinin özelliklerini dinledikten sonra, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara\'yı telefonla aradı. Kara\'ya teşekkür eden Büyükerşen, en kısa zamanda kendisinin mesajını da posta güverciniyle göndereceğini söyledi. Başkan Büyükerşen daha sonra tahta kafeste getirilen 3 posta güvercinini Büyükşehir Belediyesi önünden saldı. Eskişehir Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği, iki beyaz renkli posta güvercinini Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'ne hediye etti.

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