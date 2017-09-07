(Görüntülü Haber) CarrefourSA'nın kırtasiye ürünlerine Ege Üniversitesi'nden 'güvenilirlik' onayı

Betül KARABACAK-İSTANBUL (DHA) - SABANCI Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler için okul alışverişinde akredite laboratuvarlar tarafından test edilip Ege Üniversitesi tarafından onaylanan güvenli ürünleri WhatsApp\'tan sipariş alarak velilerle buluşturuyor. Okul alışverişine ilişkin düzenlenen basın toplantısı CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin ve CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan katılımıyla İstanbul Hasan Ali Yücel Ortaokulu\'nda gerçekleştirildi. Halk sağlığını korumak ve özellikle çocukların güvenle kullanabileceği, zehirli madde tehlikesi olmayan ve çocuk sağlığını tehdit etmeyen okul ürünleri üretmek amacıyla sunulan yaklaşık 2 bin ürün, CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesi doğrultusunda kimyasal maddeler açısından akredite laboratuvarlarda test ediliyor. \"TÜRKİYE\'DE BİR İLK\" Basın açıklaması sonrası DHA\'ya konuşan CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan, \"Biz CarrefourSA olarak 2 bin okul ürününü hali hazırda zaten test ettiriyoruz. Bunu akredite test kuruluşları tarafından yaptırıyoruz. Bu sene Türkiye\'de bir ilk olarak 400 tane risk seviyesi en yüksek ürünü seçtik. Bunları da Ege Üniversitesi ile birlikte toksikolojik risk değerlendirmesine soktuk. Normalde ürünlerde 6 tane riskli madde kullanılıyor. Bunlar belli oranda riske tabi olabiliyor. Bakanlık mevzuatı bu maddelerin ürünlerde maksimum kullanılabilirlik seviyesini beliyor. Fakat bu maksimum seviyeler belirlenirken normal kullanıma göre belirleniyor. Biz bu anlamda projeyi bir adım öteye taşıyalım istedik ve çocukların ürünleri çok fazla kullandığı dönemlerde bir risk oluşup oluşmadığını Ege Üniversitesi ile birlikte test ettik. Türkiye\'de bu anlamda yapılmış bir ilkti. Her sene olduğu gibi CarrefourSA\'da kaliteye önem vermeye devam ediyoruz\" diye konuştu. WHATSAPP\'TAN SİPARİŞ DÖNEMİ WhatsApp\'tan sipariş dönemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gökhan Kaplan, \"Özellikle velilerde ciddi anlamda WhatsApp gruplarının kullanıldığını gördük. Veliler okulla ilgili iletişimlerini, bilgi paylaşımlarını bu gruplar üzerinden yapıyor. Biz de bu okul alışverişlerini kolaylaştırmak için bir uygulama sunduk. Veliler okul listelerini bize WhatsApp\'tan paylaşıyorlar ve hangi mağazadan bu ürünleri almak istediklerini belirtiyorlar. Velilerin o ürünleri mağazalarda arayıp bulmalarına gerek kalmadan ürünler hazır şekilde kendilerini bekliyor. Birçok öğrencisi yeni okula başlayan veli aynı zamanda ürünleri almadan önce görmek istiyor. Bu anlamda da mağazaya gelip hazır ürünlerinin kontrolünü yapıp satın alabiliyorlar. Bizim normal e-ticaret hizmetimiz de var. carrefoursa.com\'dan online olarak da bu ürünleri aldıklarında kendi evlerine de teslim edebiliyoruz. Ama bu sisteme giriş yapmak istemeyen müşteriler de direk ürünlerin listesinin fotoğrafını çekip WhatsApp\'tan paylaşabiliyor\" dedi. \"GÜVENİLİR MARKALARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN\" Güvenilir ürünler konusunda velilere tavsiyelerde de bulunan Kaplan, \"Velilere birkaç önerimiz var. Alışveriş yaparken mutlaka ürün seçimlerinde çocuklar çok belirleyici oluyor. Bu da zaten doğru çünkü gün sonunda ürünleri onlar kullanıyor. Ama veliler mümkün olduğunca güvenli yerlerden bildikleri markalardan alışveriş yapsınlar. Ürünlerin içeriğinde ne olduğunu biraz daha fazla kontrol etsinler\" dedi. ÜRÜNLERİN İNSAN SAĞLIĞINA OLAN TOKSİKOLOJİK ETKİSİ Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Orhan tarafından analiz sonuçları ve bilimsel literatür ışığında ürün kullanımlarındaki en kötü durum senaryoları da dikkate alınarak ürünlerin insan sağlığına olan toksikolojik etkisi değerlendiriliyor. Toksikolojik risk değerlendirilmesi sonucunda güvenli bulunan ürünler, CarrefourSA’dan temin edilebiliyor. İKİ BİNE YAKIN ÜRÜN CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre belirlenen ayakkabı, tekstil, beslenme çantaları, mataralar, silgiler, boya kalemleri, pastel boyalar, guaj boyalar, keçeli kalemler, okul çantaları ve defterlerden oluşan iki bine yakın ürünün zararlı kimyasal maddeler açısından değerlendirilmesinin yanı sıra 400 ürün ayrıca CarrefourSA tarafından uluslararası bağımsız akredite test kuruluşu Intertek’e test ettirildi. Test sonuçları çerçevesinde de uygun olmayan ürünler, satışa sunulmayarak öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri amaçlanıyor.