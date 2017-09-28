(Görüntülü Haber) Çarptığı köpeği otobüse alıp, veterinere teslim eden sürücüye bir maaş ikramiye

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin halk otobüsünde şoförlük yapan Eren Karadaş, yola aniden çıkan köpeğe çarpınca aracı durdururken, yolcuların tepkilerine rağmen yaralı köpeği araca alarak belediye ekiplerine haber verdi. Otobüsü durdurup köpeği veterinere teslim eden Eren Karadaş\'ı örnek davranışı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir aylık ücret tutarında ikramiye ile ödüllendirdi. Geçen Pazartesi günü meydana gelen olayda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler mevkiinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Eren Karadaş, durarak yaralanan köpeği araca aldı. Bazı yolcuların işe geç kalacakları yönündeki tepkilerine rağmen sürücü, belediye ekiplerine haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler ve veteriner gelerek yaralanan köpeği tedavisi için aldı. Eren Karadaş, köpeği teslim ettikten sonra yola devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark sürücüsü Eren Karadaş\'ın köpeğin tedavisini sağlayarak örnek bir davranış göstermesi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Eren Karadaş\'ı tebrik eden Karaosmanoğlu, \"Eren kardeşimi güzel, sevgi dolu ve merhametli davranışı nedeniyle tebrik ediyorum. Kendisi çok doğru bir davranışı sergiledi. Karanlıkta aniden önüne çıkan ve çarptığı yaralı köpeği orada bırakmadı, sahip çıktı. Ortaya koyduğu bu tutum herkese örnek olmalıdır ve çoğalmalıdır\" dedi. Karaosmanoğlu tüm hayvanların bu dünyada yaşama hakkı olduğunu belirterek, \"Bütün canlılara merhamet etmeliyiz. Merhamet edeceğiz ki merhamet göreceğiz. Onun için Eren kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızın ve bütün vatandaşlarımızın aynı şekilde davranmasını arzu ediyorum. Çevremizi ve hayvanları seveceğiz. Şunu bileceğiz ki onlarında bu dünyada yaşama hakkı var. Onları küçük göremeyiz ve insan gibi diğer canlılara duyarlı olmalıyız. Bu güzel davranışından dolayı Eren kardeşime bir maaş ikramiye veriyoruz\" diye konuştu. Günün anısına halk otobüsü sürücüsü Eren Karadaş\'a plaket de veren Karaosmanoğlu, yaşanan olayı bir kez de Eren Karadaş\'tan dinledi. Eren Karadaş aniden önüne çıkan köpeğin yerde kanlar içinde kaldığını gördüğünü, yaralı köpeği aracına aldığını, işe geç kalacaklarını söyleyen yolcuların tepkilerine rağmen olayı gerekli birimlere ileterek, İçmeler Köprüsü\'nün altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ve ekiplerine yaralı köpeği teslim ettiğini söyledi.