(Görüntülü Haber) Çarpma sırasında çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı
İhsan YALÇIN- İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı
07 Nisan 2018 23:48
İhsan YALÇIN- İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Boğazı\'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarptı. Çarpma sırasında yalının yanındaki çay bahçesinde oturanlar büyük panik yaşadı. Çarpma sonrası içeriye su doldu.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir