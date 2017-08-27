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(Görüntülü Haber) Çantadan cüzdanı böyle çaldılar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da polisin kendilerini izlediğinden habersiz, mağazada 'perdeleme' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 Bulgar operasyonla yakalandı

27 Ağustos 2017 14:36

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)ANTALYA\'da polisin kendilerini izlediğinden habersiz, mağazada \'perdeleme\' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 Bulgar operasyonla yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kepez, Muratpaşa ve Konyaaaltı ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, AVM\'lerde önlem aldı. Polis, olayları gerçekleştiren şüphelilerin Bulgar vatandaşı G.A., V.A., ve E.S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Antalya\'da kaldıkları oteli belirleyen polis, izlemeye aldı. Ticari taksiye binen şüpheliler, izlendiklerinden habersiz Kepez\'deki bir AVM\'ye girdi. 2 şüpheli, mağaza içinde bir kadın müşterinin etrafını \'perdeleme\' yöntemi ile kapatırken diğer kadın, çanta içinde bulunan cüzdanı aldı. Şüpheliler, alışveriş merkezinden ayrılırken yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulan 3 şüphelinin, 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

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