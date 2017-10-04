(Görüntülü Haber) Çankırı'da çifte şehit acısı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in memleketi Çankırı\'daki evlerine ateş düştü. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın şehit olduğu haberi, Çankırı Orta İlçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal\'ın Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde yaşan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı\'nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne geldi. Şehit Topal\'ın bekar olduğu belirtildi. Şehit GökhanTopal\'ın cenazesinin yarın Çankırı\'da törenle toprağa verileceği öğrenildi. ŞEHİT OLCAY ÇELİK Aynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in ise Çankırı Aksu Mahallesi\'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Baba Muammer Çelik ile anne Hacer Çelik\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik\'in anne ve babası acı haberi aldıktan sonra, Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde bulunan evlerine götürüldü. Şehit Çelik\'in cenazenin de yarın Çubuk\'ta toprağa verilmesi bekleniyor.