T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çankırı'da çifte şehit acısı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade

04 Ekim 2017 20:43

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in memleketi Çankırı\'daki evlerine ateş düştü. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın şehit olduğu haberi, Çankırı Orta İlçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal\'ın Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde yaşan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı\'nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne geldi. Şehit Topal\'ın bekar olduğu belirtildi. Şehit GökhanTopal\'ın cenazesinin yarın Çankırı\'da törenle toprağa verileceği öğrenildi. ŞEHİT OLCAY ÇELİK Aynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in ise Çankırı Aksu Mahallesi\'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Baba Muammer Çelik ile anne Hacer Çelik\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik\'in anne ve babası acı haberi aldıktan sonra, Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde bulunan evlerine götürüldü. Şehit Çelik\'in cenazenin de yarın Çubuk\'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ethem YENİGÜRBÜZÇANKIRI DHA HAKKARİnin YüksekovaEsendere BeldesiPKKPiyade UzmanGökhan TopalPiyade Sözleşmeli Er OlcayOrtaOğlununAkif TopalFatma TopalGökhan Topal AnkaraKöyüTopalGökhanTopalOLCAYAksu Mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24