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(Görüntülü Haber) Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yangın

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, personel ile binada tadilat yapan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

01 Şubat 2018 21:56

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, personel ile binada tadilat yapan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde, Tevfik Fikret Caddesi\'ndeki Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin ikinci katında çıktı. Müzik bölümünün olduğu kattaki odada, tadilat çalışmaları sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Binada bulunan üniversite çalışanları, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışması başlattı. Binada mahsur kalan personel ile tadilat yapan işçiler ise ekipler tarafından yangın merdiveni aracılığıyla camlardan indirilerek, tahliye edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 işçiye çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. 

İNCELEME KOMİSYONU KURULACAK

Karatekin Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Sarıca, yangının büyümeden söndürüldüğünü, can kaybı ya da yaralı olmadığını söyledi. Olayla ilgili inceleme komisyonu oluşturacaklarını belirten Sarıca, \"Yangın neden olmuş, nasıl olmuş, bununla ilgili bir inceleme komisyonu kuracağız. Yangın esnasında, binada yaklaşık 30 kişi vardı. Üniversitemiz de tatilde olduğu için binada eğitim gören öğrenci yoktu. Sadece binada çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar da sağ salim tahliye edildi\" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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