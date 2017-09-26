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(Görüntülü Haber) Caner'in organları 7 kişiye umut oldu

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, geçirdiği tek taraflı motosiklet kazasının ardından Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Caner Öner'in beyin ölümü gerçekleşti

26 Eylül 2017 12:36

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) BALIKESİR\'in Gönen ilçesinde, geçirdiği tek taraflı motosiklet kazasının ardından Bandırma Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Caner Öner\'in beyin ölümü gerçekleşti. Öner\'in organları ise organ bekleyen 7 kişiye umut oldu. Gönen İlçesi\'nde önceki gün motosikletiyle seyir halinde iken geçirdiği tek taraflı kaza sonrasında ağır yaralanan Caner Öner Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Öner\'in dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onay vermesinin ardından yapılan ameliyat ile Caner Öner\'in kalp, akciğer, karaciğer, iki böbrek ve korneaları alındı. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, Öner\'in yedi organının nakil bekleyen hastalara umut olduğunu söyledi. Atıcı, \"Kalp ve akciğerler Ankara Türkiye İhtisas Hastanesi\'ne uçakla, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne karaciğer, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine iki böbrek ve kornealarının nakil bekleyen hastalara nakledilmek için ekipler tarafından götürüldü\" dedi.

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