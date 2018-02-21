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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2018 19:10

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce İstanbul\'dan Çanakkale\'ye gelen ve yasa dışı bahis siteleri ile kazanç sağlayan müşterilere ATM\'den paralarını havale eden S.N., Z.N. A.B. ve E.A\'yı takibe aldı. Şüpheliler, il merkezindeki bankalar caddesinde çeşitli bankaların ATM\'lerinden hesaplara para havalesi yaptı. Ekiplerin kendilerini takip ettiğinden habersiz olan şüpheliler, ardından kaldıkları Kemalpaşa Mahallesi\'ndeki pansiyonda gözaltına alındı. S.N., Z.N. A.B. ve E.A\'nın üzerlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu ile 15 bin 100 TL ele geçirildi. Şüphelilerin bankalardaki hesap incelemelerinde son bir hafta içinde 117 bin TL\'lik bir giriş çıkış işlemi yapıldığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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