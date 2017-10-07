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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de yakalanan İranlı tırnakçılar tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün kent merkezinde yakalanan İranlı tırnakçılar A

07 Ekim 2017 12:20

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün kent merkezinde yakalanan İranlı tırnakçılar A.T. ile G.M. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Mersin, Edirne ve Balıkesir\'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcularda hırsızlık yaptığı belirlenen İran uyruklu A.T. ile G.M. isimli kadın bugün 34 HZ 6728 plakalı kiralık otomobil ile Çanakkale\'ye geldi. Kuyumcuların bulunduğu caddede dolaşmaya başlayan İranlı A.T. ile G.M.\'nin hareketlerinden şüphelenen polis kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamada A.T. ile G.M.\'nin 3 farklı şehirde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan A.T. ile G.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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