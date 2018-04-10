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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kilo eroinle yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

10 Nisan 2018 18:58

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kilo eroinle yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Avrupa\'dan Türkiye\'ye gelerek uyuşturucu madde alıp, bunları Yunanistan\'a götürecekleri tespit edilen A.E. ve S.E.\'yi takibe aldı. Ekipler, dün kent merkezinde bir otomobilde şüphelileri yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, sonradan yapılmış gizli bölmelerde 13 paket içinde toplam 7 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve S.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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