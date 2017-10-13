(Görüntülü Haber) Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği uyuşturu operasyonunda, çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla 6.92 gram toz esrar, 15.41 gram bonzai, 108.02 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde, 92 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 9 milimetre çapında 13 mermi, 1 tüfek, 5 tüfek fişeği ile 6 bin 990 TL para ele bulundu. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından G.T. ve K.T. gözaltına alındı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.