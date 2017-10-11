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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 'Türkiye trafik güvenliği-7' denetimi

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de ülke geneliyle eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Trafik Güvenliği-7' denetimi kapsamında, araçlar ve sürücüler kontrol edildi

11 Ekim 2017 16:08

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'de ülke geneliyle eş zamanlı gerçekleştirilen \'Türkiye Trafik Güvenliği-7\' denetimi kapsamında, araçlar ve sürücüler kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan \'Türkiye Trafik Güvenliği-7\' denetimi, Çanakkale\'de de yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde 16 farklı noktada kontroller gerçekleştirildi. Polis ve jandarmadan 57 görevli denetimde görev aldı, İl merkezinin giriş ve çıkışlarında drone da kullanılarak yapılan denetimde, emniyet kemeri ve hız kontrolleri yapıldı, yolcu ile yük taşıyan araçların yetki belgeleri incelendi, araçlar ve sürücüler kontrol edildi. Kontroller sırasında sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi konusunda uyarılarda bulunan Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, \"Trafik bilincinin, güvenliğinin sağlanması için ortak hareket etmemiz gerekiyor. Son yıllarda yapılan yoğun denetimlerle trafik kazalarında özellikle ölümcül kazalarda azalmalar meydana geldiğini görüyoruz. Ölümcül kazaların özellikle aşırı hız ve emniyet kemeri takılmamasından dolayı kaynaklandığını görüyoruz. Bizde bugünkü uygulamamızda çevirmeli radar ekibimizle beraber denetimlere başladık. Yolcu taşımacılığı yapan araçların hem yetki belgeleri hem de emniyet kemeri takmaları, daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda çalışıyoruz. Görüyoruz ki, yolcularımızın çoğu koltuklarında emniyet kemerinin olduğunun bile farkında değil. Biz de uyarmaya çalışıyoruz. Emniyet kemerinin nasıl takıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Gün boyunca ve ilerleyen günlerde de bu uygulamalarımız devam edecek\" dedi. Çanakkale\'de saat 10.00 ile 12.00 arasında yapılan denetimin gün boyunca 13.00-15.00 ve 19.30-21.00 saatleri arasında süreceği belirtildi.

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