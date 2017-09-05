(Görüntülü Haber) Çanakkale'de Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası başladı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de Miller Holding sponsorluğunda bugün başlayan ve 10 Eylül tarihinde sona erecek olan 4\'üncü Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nın açılışını Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı.



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen ve Miller Holding sponsorluğunda 5 gün sürecek olan 2017 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nın 4\'üncüsü, bugün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Uygulama Oteli kapalı spor salonunda başladı. Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nda 11 ilden 75 sporcu 7 tur boyunca mücadele edecek. Bugün açılışı gerçekleştirilen ve 10 Eylül\'de sona erecek olan şampiyonanın açılış törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Mildon, CHP\'li Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ve sporcular katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2013 yılından itibaren Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nı Çanakkale\'de yaptıklarını belirterek \"22 ilden 75 sporcu Çanakkale\'de güzel bir turnuva yapacak. Sporcularımız şampiyonanın yanı sıra Çanakkale\'nin tarihi ve turistik güzelliklerini görsünler, gezsinler istiyoruz. Bayram sonrası bu yoğunluğa rağmen 22 değişik ilden buraya turnuva için gelen tüm sporcularımıza güzel bir turnuva diliyor, en doğru hamleleri yapın diyorum\" dedi.



Konuşmaların ardından Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası\'nın startı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay\'ın hamlesi ile verildi.