T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çanakkale'de takla atan otomobildeki baba ile oğlu yaralandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazasında, takla atıp karşı şeride geçen otomobilin içindeki baba ile oğlu yaralandı

18 Mart 2018 01:45

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de meydana gelen trafik kazasında, takla atıp karşı şeride geçen otomobilin içindeki baba ile oğlu yaralandı. Kaza bugün saat 18.30 sıralarında, Bayramiç ilçe girişi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ezine istikametinden Bayramiç ilçesine seyir halinde olan Doğukan Tunç (27) yönetimindeki 17 TB 133 plakalı otomobil, ana yola giriş yapmak isteyen Veysel Özcan idaresindeki 17 TS 136 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 TB 133 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti. Yan yatan otomobil içinde sürücü Doğukan Tunç ile yanında bulunan babası Metin Tunç (58) yaralandı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Doğukan Tunç ve Metin Tunç\'u, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada 17 TS 136 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Özcan ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHAKazaBayramiçKıbrıs CaddesiEzineDoğukan TunçTBVeyselTSYanMetin TunçAcil SağlıkOlayMetin Tunç Bayramiç Devlet HastanesiYaralılarınKazadaPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24