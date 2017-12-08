(Görüntülü Haber) Çanakkale'de lastik botta 32 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu Mevkii\'nden lastik botla denize açılıp, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 32 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakaladı. Bugün saat 05.00 sıralarında organizatörlerin temin ettiği dıştan takma motorlu lastik botla Kadırga Burnu sahilinden denize açılan kaçaklar, TCSG 80 Bot Komutanlığı\'nca fark edildi. Kaçaklar, denizden iki mil açıkta operasyonla yakalandı. İran ve Afganistan uyruklu 32 kaçak, TCSG Botuyla Ayvacık\'ın Küçükkuyu Beldesi açıklarına getirildi. Kaçaklar, botlarla Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na taşındı. Görevlileri tarafından kaçaklara battaniye, eşofman, ayakkabı, gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.