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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik düzenledikleri operasyonda, şebeke üyesi oldukları öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı

13 Şubat 2018 18:37

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik düzenledikleri operasyonda, şebeke üyesi oldukları öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale merkezli oyerasyonda, Balıkesir ve İstanbul\'da 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler A.H.C., U.M., Ö.S., A.D., M.T., M.Ç., H.A., R.Ç. ve İ.K.\'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 19 cep telefonu, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca fişeği, 3 flash bellek ve 2 el telsizi ele geçirildi. Suç örgütünün kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin euro karşılığında İstanbul\'dan büyük teknelerle İtalya\'ya götürmeye çalıştıkları, bazı kaçak göçmenleri ise İstanbul\'dan karayolu ile Çanakkale\'ye getirip, 2 bin euro karşılığında Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçirmeye alıştıkları tespit edildi. Ayrıca, örgütün deşifre olmamak için tekneleri satarak, başka tekneler aldıkları ve bu zamana kadar kaçak göçmenlerden de 3 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki sorguları devam ederken, olayla ilgili firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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