(Görüntülü Haber) Çanakkale'de domates son hasatta yüz güldürdü

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'deki ilk iki hasat sonu kilosu 40 kuruşa kadar düşen domatesin fiyatının, üçüncü hasat döneminde 1 lira 20 kuruşa kadar yükselmesi üreticisinin yüzünü güldürdü. Çanakkale\'de özellikle eski adıyla Batak Ovası olan Kumkale Ovası başta olmak üzere kent genelinde üreticinin güçlükle ve büyük umutla yetiştirdiği meşhur Çanakkale domatesinin 40 kuruşa kadar düşen fiyatının, kilogramda 1 lira 20 kuruşa kadar çıkması üreticisini sevindirdi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale domatesinde son hasada başladıklarını söyledi. Çanakkale\'de ilk, orta ve son adı altında 3 hasat dönemi olduğunu belirten İsmail Kaya, \"İlk iki hasat dönemimiz bitti. Üçüncü hasat dönemimiz bugünler de başladı. İlk iki hasat döneminde domates üreticisi, ciddi şekilde güzel ürünler yetiştirmesine, hastalıklarla mücadele noktasında ciddi yol kat etmesine rağmen, fiyat konusunda 30 kuruşlara, 40 kuruşlara, 50 kuruşlara domates sattı. Bu da domates üreticisinin maliyetidir. Yalnız son domates hasadının başlamasıyla birlikte fiyatlar da belli ölçüde yukarı çekildive 1.20 kuruşlara kadar bugün itibariyle fiyatlarımız yükseldi. Ve bu istikrarın devam etmesi durumunda da üreticilerimiz umut ediyoruz ki belli ölçüde domates üretiminden kazanç elde edecektir. Hava şartlarının da aralık ayı başlarına ve ortalarına kadar bu şekilde gitmesini umut ediyorum. Çünkü hava şartları bundan sonra domatesin kalitesini, verimini düşürecek etkenler. Hava şartları da eğer güzel giderse, biz son hasat domateslerimizi Aralık ayının ortasına kadar tüketicinin imkanına sunacağız. Ve inşallah fiyatta bu şekikde istikrarlı giderse, üreticimizde bu işten kazanç elde eder diye düşünüyorum\" dedi.