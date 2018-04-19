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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde, balık naklinde kullanılan kamyonette 51 kaçak göçmen yakaladı

19 Nisan 2018 01:34

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde, balık naklinde kullanılan kamyonette 51 kaçak göçmen yakaladı. Kaçakların Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek istediği belirtildi. Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde, Assos kavşağında şüphe üzerine 77 ES 679 plakalı kamyonetin sürücüsünü durdurdu. Balık naklinde kullanıldığı belirtilen kamyonetin kasasında, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen Afganistan, İran, Pakistan ve Angola uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü ile ona eşlik eden otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin organizatörlük yaptığı belirtildi. 

Küçükkuyu Jandarma Karakolu\'na getirilen kaçak göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği öğrenildi.
 

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