(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 38 Afgan kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu rampalarında dağlık alanda bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Küçükkuyu Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.