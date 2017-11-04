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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

04 Kasım 2017 18:24

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 29 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, gece yarısı Kadırga Burnu yakınlarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı\'nca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek verildi. İşlemlerin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

 

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