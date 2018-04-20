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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 27 göçmen, jandarma tarafından yakalandı

20 Nisan 2018 19:12

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 27 göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitme vaadiyle insan tacirleri tarafından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine getirilen 27 kaçak göçmen, yol kenarına bırakıldı. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında saklanmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Mali ve Sierra Leone uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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