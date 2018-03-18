T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çanakkale ve Afrin zaferi kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü törenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü harekatın zaferle sonuçlanması nedeniyle Kilis'te coşkuyla gerçekleşti

18 Mart 2018 17:44

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü törenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de yürüttüğü harekatın zaferle sonuçlanması nedeniyle Kilis\'te coşkuyla gerçekleşti. Kilis\'te Çanakkale Zaferi?nin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törene; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve il protokolü katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kent merkezinde kontrolün sağlanması, etkinliklerin coşkulu geçmesine neden oldu. Hacı Cümbüş Kavşağı\'nda protokol üyeleri, komandolar ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Mehter Marşı ve kahramanlık türküleri eşliğinde yürüyüş yapan binlerce Kilisli, ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar yürüdü. Tören, Cumhuriyet Meydanı\'nda çeşitli etkinliklerle devam etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDeniz ZaferiTürk Silahlı Kuvvetlerinin AfrinKilisZaferiTörene; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi DülgerReşit Polat Kilis Belediye Başkanı Hasan KaraTürk Silahlı KuvvetleriSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24