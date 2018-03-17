(Görüntülü Haber) Çanakkale Savaşı dönemine ait borazanla hücum marşı çaldı

Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA SAMSUN\'da Müzik Öğretmeni Seçkin Esen, bir eskiciden aldığı borazanın Çanakkale Savaşı dönemine ait hücum borusu olduğunu iddia ederek, 100 yılı aşkın bir mazisi olan bu borozan ile zaman zaman ben de hücum marşı çalıyorum dedi. Samsun İlkadım Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Seçkin Esen, eskiciden aldığı borazanın 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı dönemine ait olduğunu ileri sürdü. Borozanın metal yorguluğu ve üzerinde bulunan Osmanlıca yazılar dikkate alınarak 1915 yılına ait olduğunu belirten Esen, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü\'nden mezun olduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde de yüksek lisans yaptığını ifade etti. Seçkin Esen, Branşımız gereği halk kültürüne ve tarihe merakımız var. İlerleyen yıllarda gördük ki bazı tarihi objeler kaybolmaya yüz tutuyor. Birilerinin bunlara sahip çıkması gerekiyor. Biz de Samsun\'da böyle bir merakla başladık. Yollarda gördüğümüz eskiciler, dedeleri veya babaları ölmüş insanların eskilerini alıp, hurdaya satıyorlardı. 15 sene önce antika toplamaya bir tane radyo ile başladım. Daha sonra da diğer tarihi eşyaları aldım dedi. Elinde 1915 yılı Çanakkale Savaşı dönemine ait borazan olduğunu söyleyen Esen, Bunu da yoldan geçen bir eskiciden aldık. Bunlara kültür insanları olarak sahip çıkmamız gerektiğine inandım. Bu enstrümanlar Fransız kökenlidir. Yani bizim meşrutiyet zamanından yapılan ithal borazanlar ve o zamanki Osmanlı ordusunda kullanılmış. Bu türler yine Osmanlı ordusunda ve Osmanlı öncesindeki Kuvayi Milliye\'de savaşlarda kullanılan borazanlardı. Zaman içerisindeki dönüşümüne baktığımızda bunun Çanakkale savaşlarında hücum veya kalk borularının çalındığı borular şeklinde yapılmış. Bunun o döneme ait olduğu metal yorgunluğundan da anlaşılabiliyor. Gerek tarihçi, gerek sosyolog, gerekse arkeologlardan gerekli bilgileri alıyoruz ve buna göre de bu objenin ne zamana, hangi döneme ait olduğunun ifadesini de ortaya çıkartmış oluyoruz diye konuştu.