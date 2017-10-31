(Görüntülü Haber) Çanakkale Havalimanı'nda tatbikat yapıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Havalimanı\'nda geniş katılımlı uçak kaza kırım ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Çanakkale Havalimanı\'nda düzenlenen tatbikata Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İl Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal (UMKE), Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti İl Müdürlüğü, Deniz Helikopter Grup Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencileri, Meteoroloji Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, THY, Çelebi Hava Servisi A.Ş.\'den toplam 423 kişi katıldı. Senaryoya göre, Çanakkale Havalimanı\'nda saat 11.16 sıralarında içinde 58 yolcu ve 5 mürettebatı bulunan 15479 sefer sayılı Konya-Çanakkale uçuşunu gerçekleştirilen Kızıl Air\'e ait TC-ORH tescilli yolcu uçağı, sağ motorunun alev alması sonucu kuleye acil durum sinyalinde bulundu. Acil durum sinyalinin ardından Çanakkale Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tam acil durum bekleme noktalarında hazır beklerken, tatbikat gereği uçak düştü. Uçak kazasına ilk olarak ARFF ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler havalimanı içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD ve UMKE ekipleri senaryoya göre uçak enkazında fırlayan yaralıları bularak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra 112 Acil ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Uçak kazasında hayatını kaybedenler ise morga taşındı. Tatbikatta görev alan bütün ekipler, müdahale ve arama kurtarma faaliyetlerinde son teknolojileri ve yöntemleri kullanarak başarılı bir sonuca imza attı.