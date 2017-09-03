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(Görüntülü Haber) Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (2)

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Feribot İskelesi'nden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu

03 Eylül 2017 20:28

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Feribot İskelesi\'nden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü\'ne geçmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş\'ın feribotları \'Dolmuş usulü\' çalışarak tatilcileri boğazın diğer yakasına taşıyor. Tatilini Akdeniz, Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale\'nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğuyla birlikte feribot iskelesinde de araç yoğunluğu başladı. Dönüş yolunun kalabalık olacağını düşünerek erken yola çıkanların araçları, Çanakkale Feribot İskelesi\'nde dün de yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturmuştu. Bu sabah erken saatlerde sakin olan feribot iskelesine gelenler, hiç beklemeden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü\'ne geçmişti. Ancak, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolundaki tatilcilerin aynı anda kente giriş yapmasıyla Çanakkale Feribot İskelesi\'ndeki araç kuyruğu yaklaşık 2.5 kilometreye uzadı. İskele Kavşağı\'nda trafik polisleri bir yandan feribot kuyruğunu düzenlerken, bir yandan da şehiriçi trafiğinin akışını sağlıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması ise, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıp, uzayan araç kuyruğunu eritmeye çalışıyor. Bu arada daha çok Bursa istikametinden gelen araçların geçiş için kullandığı Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde ise birer buçuk kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Polis ekipleri, Gelibolu\'ya geçişin sağlandığı Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinin sakin olması nedeniyle, İzmir güzergahından Çanakkale merkezine hareket halindeki tatilcileri, denetim noktalarında bilgilendirerek, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendiriyor.

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