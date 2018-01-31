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(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

31 Ocak 2018 18:08

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı\'nda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 06.00\'da, çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi. Gestaş\'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

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