(Görüntülü Haber) Çanakkale Boğaz Komutanlığı eski komutanına ömür boyu hapis

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu yargılanan Çanakkale Boğaz ve Garnizon eski komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çanakkale\'de başlatılan soruşturma kapsamında, 16 Temmuz 2016 tarihinde, dönemin Çanakkale Boğaz ve Garnizon komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gündoğdu, 19 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Serdar Ahmet Gündoğdu, 36 yıldır mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin FETÖ ile yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Sanık, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürüp, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Gündoğdu\'nun avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Serdar Ahmet Gündoğdu\'ya, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.