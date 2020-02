(Görüntülü Haber) CAN DOSTLARI BU MERKEZLE ARTIK DAHA GÜVENLİ

Haber- Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki 10 dönüm arazi üzerine kurulu Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'nde, sokakta zor durumda ve bitkin halde bulunan yardıma muhtaç kedi ve köpeklerle ilgileniliyor. Ziyaret edilebilen merkezde, can dostları sahiplenilebiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası\'nda kurulan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hayvanseverlerin ilgi odağı haline geldi. Temizliğiyle öne çıkan merkez, ziyaretçi akınına uğruyor. Hayvan bakıcıları ile köpekler arasındaki sıcak ilişki ise dikkat çekiyor. Hayvanların bakımıyla ilgilenen Veteriner Hekim Özcan Akman, 400 evcil hayvan bakabilecek kapasitemiz var. Şu anda 140 evcil hayvan barınıyor. Sahipsiz, güçten düşmüş kedi ve köpekleri buraya getiriyoruz. Tedavileri ve bakımlarını yapıyoruz. İyi olanları kısırlaştırıp, aşılayıp, işaretledikten sonra, tekrar alındığı bölgeye sağlıklı bir şekilde salınmasını sağlıyoruz dedi. Saha Şefi Serdar Güleryüz ise, il genelindeki 5 barınakta 56 personelle görev yaptıklarını söyledi. ÖĞRETMEN KIZIYLA BİR KÖPEĞİ SAHİPLENDİ Güvenli olduğu için kızına yavru köpek alan öğretmen Haluk Küçükkurt, Burası, imkanları olmayan insanların da rahatlıkla köpeklerini bırakabilecekleri bir yer. Veteriner kontrolü ve görevliler olması, buraya gelmemizin en büyük nedeni. Burada köpekler sağlık ve rehabilitasyon anlamında bir takım şeyleri yaşıyor. Ondan dolayı burayı tercih ediyoruz. Çocuk yaşlarda benim de köpeğim vardı. Onunla yaşadıklarımı kızıma anlatırken, kızımla birlikte yeniden köpek almayı düşündük. Tabii ki şimdi apartmanlara yaşanıldığı için köpek bakması pek mümkün olmuyor. Ama bu köpeği kızıma alıyorum. Annemlerde bahçede oynayacak dedi. GÖNÜLLÜ HAYVAN BAKIYOR Kuşadası\'nda yaşadığı evinde köpek bakmanın zor olduğu ifade eden yurt dışından emekli Filiz Karamel ise, Yurt dışından 5 yıl önce Türkiye\'ye kesin dönüş yaparak Kuşadası\'na yerleştim. Gönüllü olarak buraya her gün gelmekteyim. Benim yaşadığım sokakta hayvan baktırmıyorlar. Buradakilerin de daha çok insan sevgisi ve ilgisine ihtiyaçları olduğu için sık sık buraya gelip hayvanlarla ilgileniyorum diye konuştu. ÖĞRENCİLER VE VELİLERDEN YOĞUN İLGİ Arkadaşlarıyla birlikte hayvanları görmeye gelen ortaokul 8. sınıf öğrencisi Ümmühan Çatal, Buraya ilk defa geliyorum. Buradaki hayvanlara çok iyi bakıyorlar. Ben de evimde hayvan besliyorum dedi. Sınıf arkadaşı Pakize Kara ise, Çok çeşitli hayvanlar besledim. Kuş, kedi, civciv ve tavuk gibi hayvanlara baktım. Buraya da ilk kez geldim. Buradaki hayvanlar çok iyi durumdalar ama sevgiye muhtaçlar dedi. ORTAMLARI ÇOK RAHAT Vatandaşlardan ziyarete gelen Necibe Alcan ise, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu burayı yaptırmış ve çok güzel olmuş. İlk kez gelmeme rağmen gerçekten çok beğendim. Buradaki hayvanlar bakıma alınmış çok rahat bir ortamda yaşıyorlar. Yiyecekleri, ısınmaları mükemmel. Her şeyleri tamam. Başkanımızı tebrik ediyorum diye konuştu.