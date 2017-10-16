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(Görüntülü Haber) Çamlıbel Beldesi, 1944 yılında alınan ilçelik hakkını geri istiyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi'ne, 1944 yılında alınan ilçe hakkının geri verilmesi için çalışma başlatıldı

16 Ekim 2017 22:07

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi\'ne, 1944 yılında alınan ilçe hakkının geri verilmesi için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Adem Akgül, Çamlıbel’in tekrar ilçe olması adına çalışma başlattıklarını ve iade-i itibar için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Tokat\'ın Sulusaray İlçesi\'nde, 1923 yılında yaşanan deprem sonrası ilçede bulunan resmi kurumlar, eski ismi \'Artova\' olan Çamlıbel\'e taşındı. İlçe olarak 1923’ten 1944\'e kadar devam ederken, iddiaya göre, 1944 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ziyareti sırasında yöre halkı, İnönü\'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı İnönü\'nun talimatıyla dönemin Tokat Valisi İzzettin Çağpar, Çamlıbel\'e 20 kilometre mesafedeki Kızılca Köyü\'nün adını \'Artova\' olarak değiştirerek, köyü ilçe yaptı. Daha sonra beldeye dönüştürülen ilçeye \'Çamlıbel\' adı verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıbel Beldesi Belediye Başkanı AK Parti\'li Akgül, geçmişte yaşanan bu haksızlığı ortadan kaldırmak için girişimlere başladıklarını kaydetti. Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü’nün, 1944 yılında o zaman ilçe olan beldelerini ziyaret ettiğini hatırlatan Akgül, şöyle konuştu:

\'\'İnönü\'nün, Avrupalılaşma modelinden bahsetmesi üzerine yöre halkımızın aşırı tepkisiyle karşılaşmış ve dönemin Tokat Valisi İzzettin Çağpar’a talimat vererek hiçbir sebep göstermeksizin fevri ve kişisel olarak yöre halkını cezalandırırcasına 1 Haziran 1944 tarihinde Kızılca köyü adı Artova olarak değiştirilerek ilçe yapılmış. Beldemizin jeopolitik konumu, çevre köylere hitap eden merkezi durumuna, tarihi geçmişine ve yöre halkının tüm tepkilerine rağmen ilçeliği elinden alınmış. Kızılca köyüne ilçemizin ismi, tarihi ve arşivleri taşınmış. Bütün bu bilgiler ışığında haksız olarak ilçeliği elinden alınan beldemizin tekrar ilçe yapılmasını, yani iade-i itibarını talep ediyoruz.\'\'

\'DAVA AÇACAĞIZ\'

Ellerindeki bilgi ve dokümanlarla birlikte önümüzdeki günlerde Tokat Adliyesi’ne giderek, dava açacaklarını ve yargı sürecini başlatacaklarını dile getiren Başkan Akgül, \'\'Zamanın idarecisi olarak biz İsmet İnönü\'ye biz bu konuda dava açacağız. İsmet İnönü ve onun talimatıyla dönemin valisi bizi cezalandırmıştır. Bu nedenle İsmet İnönü ve İzzettin Çağpar Bey\'e dava açacağız. Hakkımızı arayacağız\'\' diye konuştu.

Öte yandan Çamlıbel Beldesi Belediye Başkanı Akgül\'ün açıklamalarının ardından hukukçular, hayatta olmayan kişiler hakkında dava açılamayacağını, sadece idare hakkında dava açılabileceğini söyledi.

 

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