(Görüntülü Haber) Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'ndeki, tarihi Dervişapaşa Camisi\'nde 17 yaşındaki Z.Ç.\'nin cemaatin namaz kıldığı sırada rafta duran ayakkabıyı çalması, güvenlik kameraları ile görüntülendi. Kent merkezindeki tarihi Dervişpaşa Camii\'ne akşam namazı kılındığı sırada gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.Ç., raftaki bir çift ayakkabıyı poşete koyup çaldı. İsmi öğrenilemeyen kişinin namaz sonrası ayakkabısının bulamaması üzerine imam İsmail Karataş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, Z.Ç.\'nin rafta duran ayakkabıyı poşet koyup çaldığı belirlendi. Kayıtlardan kimliğe belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 17 yaşındaki Z.Ç., gözaltına alındı. İsmail Karataş, ayakkabı hırsızlıklarının artmasıyla camiye güvenlik kameraları yerleştirdiklerini belirterek, \"Akşam namazında ayakkabı hırsızlığı bilgisi ulaşınca, güvenlik kameralarını izleyip hırsızı tespit ettik\" dedi.