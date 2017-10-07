(Görüntülü Haber) Cami, şehir ve medeniyet konferansı

Mesut MADAN/BURDUR(DHA) BURDUR\'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi. \'Cami, şehir ve medeniyet\' konulu konferans Öğretmenevinde yapıldı. Konferansa Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile din görevlileri ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Kuran okundu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak, camilerin İslam\'ın birey, toplum ve dünya tasavvurunda önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bayrak, \"İslam\'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır\" dedi. Vali Şerif Yılmaz, \"Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devleti 29 Ekim 1923\'te kuruldu ama medeniyetimiz çok büyük derinliklere sahip. Uzun yıllardır içinde bulunduğumuz coğrafyalarda bu medeniyetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Biz köksüz bir millet değiliz, bu kökü oluşturan medeniyetin belki de en büyük mimarı, gövdesi camilerimizdir\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı İdris Bozkurt tarafından cami, şehir ve medeniyet konulu konferans verildi.