(Görüntülü Haber) Cami önlerinde, "Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz" diyerek yankesicilik yapanlar yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, özellikle Cami önlerinde bekleyerek yaşlı vatandaşlara, \"Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz\" diyerek onlara sarılıp ellerini öperken ceplerini boşaltan iki hırsız polisin yaptığı çalışma ile yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi 16 aynrı yankesicilik olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık bürosu ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen yankesicilik olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada yankesicilerin farklı senaryolarla vatandaşları soyduğunu belirleyen polis, mağdur vatandaşları dinledi. Yankesicilerin, özellikle camilerden çıkan vatandaşlara, \"Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz\" diyerek sarıldıkları ve ellerini öptükleri sırada ceplerindeki cüzdan ve paraları çaldıkları ortaya çıktı. Kıllara durgunluk veren senaryolarla vatandaşlara yaklaşarak özellikle yaşlıların ellerini öperken zaman zaman gözyaşı döktükleri de belirlenen hırsızların, bu şekilde 16 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi. Polis mağdur vatandaşların ifadeleri ve olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek yankesicilerin kimliklerini belirledi. Polis önceki gün kimlikleri belirlenen yankesicilerin bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek, M. A. ile B.E\'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlılardan B.E.\'nin çok sayıda yaralama, kapkaç, yankesicilik suçlarından kaydı olduğu 25 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli B.E. ile M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.