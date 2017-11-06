T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cami önlerinde, "Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz" diyerek yankesicilik yapanlar yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da, özellikle Cami önlerinde bekleyerek yaşlı vatandaşlara, "Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz" diyerek onlara sarılıp ellerini öperken ceplerini boşaltan iki hırsız polisin yaptığı çalışma ile ya

06 Kasım 2017 14:13

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, özellikle Cami önlerinde bekleyerek yaşlı vatandaşlara, \"Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz\" diyerek onlara sarılıp ellerini öperken ceplerini boşaltan iki hırsız polisin yaptığı çalışma ile yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi 16 aynrı yankesicilik olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık bürosu ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen yankesicilik olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada yankesicilerin farklı senaryolarla vatandaşları soyduğunu belirleyen polis, mağdur vatandaşları dinledi. Yankesicilerin, özellikle camilerden çıkan vatandaşlara, \"Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz\" diyerek sarıldıkları ve ellerini öptükleri sırada ceplerindeki cüzdan ve paraları çaldıkları ortaya çıktı. Kıllara durgunluk veren senaryolarla vatandaşlara yaklaşarak özellikle yaşlıların ellerini öperken zaman zaman gözyaşı döktükleri de belirlenen hırsızların, bu şekilde 16 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi. Polis mağdur vatandaşların ifadeleri ve olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek yankesicilerin kimliklerini belirledi. Polis önceki gün kimlikleri belirlenen yankesicilerin bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek, M. A. ile B.E\'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlılardan B.E.\'nin çok sayıda yaralama, kapkaç, yankesicilik suçlarından kaydı olduğu 25 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli B.E. ile M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIRDHADİYARBAKIRCamiMahkemeyeEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Yankesicilik DolandırıcılıkYapılanYankesicilerinKıllaraPolisAsayişMüdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24