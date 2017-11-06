T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cami kubbesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te restorasyon yapılan Çarşı Camisi'nin kubbesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

06 Kasım 2017 14:09

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te restorasyon yapılan Çarşı Camisi\'nin kubbesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Marmaris Kapalı Çarşı içinde bulunan caminin kubbesine çıkan kedi aşağı inemedi. Cami yakınındaki polis merkezinde görevli memurlar durumu fark etti. Polis, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Camiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, bahçe kapısı inşaat malzemeleri ile kapalı, restorasyon halindeki caminin çevresinde kediyi indirmek için seslendi. Caminin dışından itfaiye merdivenine çıkan bir görevli kediyi uzaklaştırmak için uğraştı. İki saat süren çalışma sonunda kedi aşağı indirildi. Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi görevlilerinin baktığı 4 yaşındaki tekir cinsi erkek kedi, sokağa bırakılarak gözlerden kayboldu. O anları izleyen vatandaşlar, itfaiye ve polis itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlardan tekne kaptanı Serkan Işık, \"Bir iki saattir cami kubbesinde miyavlıyordu. İnemediği için miyavlayarak yardım istiyordu. Cami tadilat halinde olduğu için tehlikeli olur diyerek kubbeye çıkamadık. Çağırdığımız itfaiye ekipleri ile birlikte kediyi indirdik. Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerine teşekkür ederim\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MARMARİSCamisiMarmaris KapalıCamiPolisCamiyeMuğla Büyükşehir BelediyesiCamininNedip Cengiz Eker Polis MerkeziVatandaşlardanSerkan IşıkMuğla Büyükşehir Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24