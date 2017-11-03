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(Görüntülü Haber) Cam kardeşlerin yol çilesi

MUŞ,(DHA) Muş'un Hasköy İlçesi'nde oturan Meral-Maşallah Bütün çiftinin 11 çocuğundan ikisi olan cam kemik hastası29 yaşındaki Serhat ile 18 yaşındaki Mesut, evlerinin önünden geçen 700 metrelik yolun asfaltlanmasını istedi

03 Kasım 2017 13:01

MUŞ,(DHA) Muş\'un Hasköy İlçesi\'nde oturan Meral-Maşallah Bütün çiftinin 11 çocuğundan ikisi olan cam kemik hastası29 yaşındaki Serhat ile 18 yaşındaki Mesut, evlerinin önünden geçen 700 metrelik yolun asfaltlanmasını istedi. 9 yıldan bu yana bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Mesut Bütün, Kardeşimle ben doğuştan cam kemik hastasıyız. Bizi bu hastalığımızdan çok evimizin önünden geçen stabilize yol korkutuyor. Çünkü düşüp bir yerimizi kırdığımız zaman ambulansla hastaneye giderken bir beşik gibi sallayan bu yol bize ızdırap veriyor dedi. Mesut bugüne kadar kendisinin 18, kardeşinin ise 11 kez kemiğinin kırıldığını belirtti.

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