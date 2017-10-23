(Görüntülü Haber) Cam işçileri yürüyüş eylemi bitirdi, yarın İstanbul'a gidecekler

Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA) KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde de işten çıkarıldıktan sonra valilik yasağı üzerinde yürüyüşlerini durdurup bir akaryakıt istasyonunda bekleyen 90 cam işçisi ve yakınlarının eylemi sona erdi. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrika yönetiminin kendilerine Eskişehir fabrikası için teklifte bulunduğunu ifade ederek, \"Yönetim Eskişehir fabrikası için başvurup yapmamızı ve taleplerinizi değerlendireceklerini söyledi. Biz eylemi burada sonlandırıyoruz. Yarın otobüslerle İstanbul Tuzla\'da genel merkeze gideceğiz\" dedi. Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca Cuma günü kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Ancak Kırklareli Valiliği yürüyüşü yasakladı. Bunun üzerine işçiler, geçen Cumartesi gecesi Lüleburgaz İlçesi\'nde bir akaryakıt istasyonunda bekleme kararı aldı. İki gündür akaryakıt istasyonunda duran işçileri için jandarma ve çevik kuvvet ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri aldı. İşçiler, Şişacam Fabrikası yönetiminin bugün kendileri için düzenleyeceği toplantı sonucunu bekledi. Yönetim, eylem yapan işçilere Eskişehir fabrikasında çalışmak için başvuru yapmalarını, uygun görecekleri kişileri yeniden işe alacaklarını bildirdi. Bunu kabul etmeyen işçiler, akaryakıt istasyonundaki bekleyişlerini tamamlayıp Lüleburgaz\'a dönme kararı aldı. Oturdukları masaları ve sandalyeleri toplayan işçiler otobüslerle ilçeye döndü. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrikanın teklifini kabul etmediklerini ve yarın otobüslerle İstanbul Tuzla\'ya giderek fabrika genel merkezi önünde basın açıklama yapacaklarını söyledi. Şahin, \"En başından beri söylemiştik, hiç bir şekilde muhatap alınmıyorduk. 17 günün sonucunda bir yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüzün niyetini daha önce de paylaşmıştık. Sesimizi daha yüksek şekilde Şişecam\'a duyurmak için yürüyüş başlattık. Bu yürüyüşün ikinci gününde engelleme ile karşılaştık. Bu engelleme esnasında da Şişecam yönetim kurulunun üst düzey bizimle ilgili olarak bir görüşme yapacağına ilişkin bilgi aldık. Ve o toplantının sonucunu beklemeye başladık. Bugün o toplantının sonucu saat 17.00\"ye doğru bizlere geldi. Yine aynı katı ve dayatmaca tutumlarını devam ettirdikleri Eskişehir\'e gitmemiz konusunda başvuruların değerlendirme konusunda bir teklif bu. Daha önce uygulanan teşvik işten ayrılmak için artı ücret teklifini yenilediler. Halen 90\'da 90 garantisi bile yok. Bizde bu sebeple arkadaşlarımız ile son değerlendirmeyi yaptık. Lüleburgaz\'dan çıkışımızda olduğu gibi iş, aş, adalet sloganıyla İstanbul Tuzla\'yı hedef koymuştuk. Şişecam Genel Merkezi\'nin önünde, bunu orada gerçekleştirmek için yarın bütün dostlarımız ve çocuklarımızla, bize destek olan herkesle birlikte otobüslerle Tuzla\'ya harekete geçiyoruz. Saat 12.30\'da bu taleplerimizi dile getiren bir açıklamamız olacaktır. Eğer olursa işverenimizi tekrar muhatap alırsak, iletmek istiyoruz\" şeklinde konuştu. OTOBÜSLE GİDECEKLER İşten çıkarılan 90 işçi, yarın Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nden otobüslerle İstanbul\'a gideceklerini belirtirken, akaryakıt istasyonundaki güvenlik güçleri de toplanarak alandan ayrıldı.