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(Görüntülü Haber) Cam elyaf fabrikasında yangın (2)

Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bulunan cam elyaf fabrikasında çıkan yangın korku yarattı

09 Aralık 2017 16:54

Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde bulunan cam elyaf fabrikasında çıkan yangın korku yarattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öğle saatlerinde, Çayırova\'da bulunan bir cam elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan görevlilerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi fabrikaya geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında, yaralanan olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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