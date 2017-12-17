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(Görüntülü Haber) Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı

Haber-Kamera Hüseyin TÜCCARBURSA-(DHA) BURSA?da çalıştığı işyerinden para, içki ve sigara çalan F

17 Aralık 2017 15:01

Haber-Kamera Hüseyin TÜCCARBURSA-(DHA) BURSA?da çalıştığı işyerinden para, içki ve sigara çalan F.M. güvenlik kamerasına yakalandı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi?nde meydana geldi. Ali Y. akşam saatlerinde iş yerini kapatmadan önce hesapları kontrol edince kasadaki paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Ali Y. işyerinde çalışan F.M.?nin alışveriş yapıldıktan sonra parayı kasa yerine montunun cebine koyduğunu tespit etti. F.M.?nin işyerinden içki ve sigara da çaldığını belirleyen işyeri sahisi Ali Y. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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