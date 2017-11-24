(Görüntülü Haber) Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatta birinci kattan asansör boşluğuna düşen işçi Şevket Karakaya (35), yaşamını yitirdi. Karaman Mahallesi, Dumlupınar Caddesi\'ndeki bir inşaatta çalışan Şevket Karakaya, dün saat 19.30 sıralarında, dengesini kaybedip, birinci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Karakaya, başını çarpıp, olay yerinde hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karakaya\'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, Karakaya\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.