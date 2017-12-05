(Görüntülü Haber) Çalıp, kaza yaptığı minibüsün sahibi tarafından öldürüldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, çaldığı iddia edilen minibüsle kaza yapan Hamza Altun (19), araç sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, gece Eyüpsultan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin K. dün akşam saatlerinde kendisine ait minibüsü sokağa park ederek evine gitti. İlerleyen saatlerde sokağa gelen Hamza Altun, kapısını zorlayarak açtığı minibüsle kaçarken aydınlatma direğine çarptı. Gürültüye uyanan Hüseyin K., kaza yapan minibüsün kendisine ait olduğunu fark ederek, evden aldığı bıçakla olay yerine gitti. Hüseyin K., minibüsün sürücü koltuğunda gördüğü Altun\'la tartışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, Hamza Altun üzerindeki tabancayı çıkarınca Hüseyin K. elindeki bıçakla Altun\'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Altun, yaklaşık 200 metre sonra yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Hamza Altun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Altun\'un cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Hüseyin K.\'yi gözaltına alan polis, minibüste yaptığı incelemede bulduğu, olayda kullanılan bıçak ile Altun\'a ait olduğu düşünülen tabancaya el koydu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.