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(Görüntülü Haber) Çalınan otomobiller, emniyette sergide

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA polisi daha önce yakaladığı 2 otomobil hırsızının dosyalarını kapatmayıp soruşturmayı devam ettirince farklı kentlerden çalınan 9 otomobili buldu, 7 kişiyi gözaltına aldı

07 Kasım 2017 13:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA polisi daha önce yakaladığı 2 otomobil hırsızının dosyalarını kapatmayıp soruşturmayı devam ettirince farklı kentlerden çalınan 9 otomobili buldu, 7 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlığı Amirliği polisleri, cezaevinde bulunan 2 otomobil hırsızının geriye dönük vekalet kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin iş birliği yaptıkları kişilerle çaldıkları otomobillerin bazılarının yerlerini belirleyen polis, 4 kentte 9 adrese operasyon yaptı. Çalınıp, şase ve motor blok numarası değiştirilerek satılan 9 otomobili bulan polis, Adana\'ya getirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü önünde oto galerisini andıran sergi açan Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, araçları gerçek sahiplerine teslim etmeye başladı. 2 Nisan 2016\'da İstanbul Avcılar\'daki evlerinin önünden otomobilleri çalınan 54 yaşındaki İhsan Altıntaş ve eşi 50 yaşındaki Elif Altıntaş, araçlarını almak için Adana\'ya geldi. Otomobillerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çift, \"Karı-koca çalıştık, yıllarca para biriktirerek aldığımız otomobilimiz çalındı. Polisler otomobiliniz bulunduğu dediğinde inanmadık. Bize Adana\'ya gelmemiz söylendiğinde, dolandırıcılar arıyor sandık. Şu an çok mutluyuz aracımızı alıp evimize gideceğiz\" dedi. Alıntaş çifti daha sonra otomobillerine binerek gazetecilere poz verdi. İşyerinin önünden çalınan otomobiline 5 ay sonra kavuşan Yusuf Balcı ise polislere teşekkür ederek, \"Allah hepinizden razı olsun, alın terimizi bulup bize teslim ettiniz\" dedi.

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