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(Görüntülü Haber) Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu

GAZİANTEP, (DHA)- İSTANBUL'dan 3 ay önce çalınan ve sahte plakayla Gaziantep'e getirilen lüks otomobil, tamirhanede parçalanmış halde bulundu

27 Ekim 2017 18:19

GAZİANTEP, (DHA)- İSTANBUL\'dan 3 ay önce çalınan ve sahte plakayla Gaziantep\'e getirilen lüks otomobil, tamirhanede parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili otomobil tamircisi 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, alınan bir ihbarla oto tamircisi 28 yaşındaki A.Ç.\'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ç.\'nin Mavikent Sanayi Sitesi\'ndeki tamirhanesine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada İstanbul\'dan 3 ay önce çalınıp sahte plakayla kente getirildiği belirlenen lüks otomobilin parçaları ele geçirildi. Otomobilin parçalarına el konulurken, tamirci A.Ç. gözaltına alındı.

 

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