(Görüntülü Haber) Çalınan motosikletin parçası sanayide bulundu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde geçen hafta çalınan Özgür Göktepe\'ye ait motosikletin deposu arkadaşı tarafından sanayide bulundu. Polis parçayı almaya gelen şüpheliyi gözaltına alırken, diğer parçaların bulunması için çalışma başlatıldı. Manavgat\'ta 30 Ekim sabahı Özgür Göktepe\'ye ait 07 BIP 73 plakalı motosiklet evinin önünden çalındı. Turizm çalışanı olan ve Side\'deki oteli kapandığı için Belek\'te bir otelde çalışmaya başlayan Özgür Göktepe, motosikletin bulunması için önce polise başvurdu; ardından arkadaşı Veysel Dedeoğlu\'dan yardım istedi. Veysel Dedeoğlu motosikletin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlayarak çalındığını, gören olursa bildirmesini istedi. Kendisi de Manavgat Küçük Sanayi Sitesi\'nde çalışan Dedeoğlu, kaporta boyacı işyerlerini ziyaret ederek bilgi verdi. Bir boyacı dükkanında siyah bir motosiklet deposu gören Dedeoğlu, arkadaşının verdiği yedek anahtarın deponun kapağını açtığını fark etti. İşyeri sahibiyle görüştükten sonra depoyu getiren kişinin yakalanması için polise haber verildi. Olay yerine gelen polis depoyu almaya gelen 24 yaşındaki E.Y.\'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.Y. motosikleti ikinci el olarak \'A.\' adlı soyadını bilmediği bir kişiden aldığını iddia etti. Polis motosikletin diğer parçalarının bulunması amacıyla soruşturmasını sürdürüyor. Veysel Dedeoğlu, Bir parça gördük ve araştırdık. Depo kapağı buradaymış, açamayınca kırmışlar. Elimizdeki yedek anahtarla depoyu açabildik. Başka anahtarla açmıyor. Motosikletin bizim olduğuna dair kesin emin olduktan sonra polise haber verdik dedi.