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(Görüntülü Haber) Çalılık içindeki Atatürk heykeliyle ilgili soru önergesi (2)

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU CHP Antalya İl Başkanlığı, fiberden yapılmış Atatürk heykelini makilik alana atan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu

19 Eylül 2017 21:12

CHP\'DEN SUÇ DUYURUSU CHP Antalya İl Başkanlığı, fiberden yapılmış Atatürk heykelini makilik alana atan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ve parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu suç duyurusu sonrasında, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün olayla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Mustafa Erdem, \"Biz de gerekli suç duyurusunda bulunduk. En kısa zamanda suçlu veya suçluların bulunup cezalandırılması ile ilgili talebimizi ilettik. Ve adliyeden ayrılıyoruz\" dedi.

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