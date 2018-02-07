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(Görüntülü Haber) Çaldıkları otomobili 3 günde bu hale getirdiler

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, S

07 Şubat 2018 17:12

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, S.G.\'nin evinin önünde bulunan otomobilini çalan hırsızlar, 3 gün içerisinde aracın parçalarını sanayideki esnafa sattı. Saniyideki parçaların izinden yola çıkan polisler hırsızları tespit edip yakalarken, mahkemeye çkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Bağlar ilçesi Aziziye Mahallesi\'nde yaşayan S.G.\'nin evinin önüne park ettiği otomobili, 31 Ocak günü çalındı. S.G\'nin durumu polise bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda, polis, çalıntı araca ait parçaların Seyrantepe 1\'nci Sanayi Sitesinde bir dükkanda bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı genişleten polis, araca ait diğer parçalarını ise Seyrantepe 2\'inci sanayi sitesindeki başka bir iş yerinde buldu. Parçaların bulunduğu iş yerlerindeki kişilerle görüşen polis, aracı parçalara ayırarak satan kişilerin H.Y. ve C.A. olduğunu belirledi. Polis, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilerin Aziziye Mahallesi\'ndeki adreslerine operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı araca ait başka parçalar da bulundu. Parçaları muhafaza altına alan polis, metruk bir binada da yaptığı başka aramada ise yine çalınan otomobilin parçalarını buldu. S.G.\'nin otomobilini çaldıkları ve aracı 3 günde parçalayarak parçalarını sattıkları belirtilen H.Y. ve C.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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