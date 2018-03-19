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(Görüntülü Haber) Çaldığı parayı harcayamadan yakalandı

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA, (DHA) ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Sadettin U

19 Mart 2018 19:15

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA, (DHA) ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde Sadettin U.\'nun 1600 lirasını yankecisilik yöntemiyle çalan A.K., parayı harcamaya fırsat bulamadan yakalandı. Olay, saat 04.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. Sadettin U.\'nun üzerinde bulunan 1600 lira, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yankesicilik yöntemiyle çalındı. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, kısa sürede şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Alınan izinlerin ardından Konyaaltı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis, A.K.\'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan 1600 lira bulunarak sabine teslim edildi. A.K., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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