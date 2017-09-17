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(Görüntülü Haber) Çaldığı bisikleti 35 liraya satmış

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çaldığı bisikleti 35 liraya satan 45 yaşındaki Ertuğrul K

17 Eylül 2017 14:24

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çaldığı bisikleti 35 liraya satan 45 yaşındaki Ertuğrul K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki bir dürümcüde dağıtım elemanı olarak çalışan Bayram K., paket siparişini götürdüğü Reşatbey Mahallesi\'nde bir apartmanın önüne bisikletini bıraktı. Bu sırada apartmanın önünde bulunan Ertuğrul K., etrafta kimsenin olmamasından faydalanarak, kilitsiz haldeki bisiklete binerek uzaklaştı. Bisikletini yerinde bulamayan Bayram K.\'nın şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi olarak Ertuğrul K.\'yi bir parkta yakaladı. Sorgusunda suçunu kabul eden ve bisikleti 35 liraya sattığını anlatan Ertuğrul K., Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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