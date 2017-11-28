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(Görüntülü Haber) Çaldığı 4 bin liralık aküleri 200 liraya sattı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, bir GSM şirketinin baz istasyonundan çaldığı 4 bin liralık aküleri 200 liraya satan Ramazan Y

28 Kasım 2017 16:39

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, bir GSM şirketinin baz istasyonundan çaldığı 4 bin liralık aküleri 200 liraya satan Ramazan Y. (19) yakalandı. Bir GSM şirketinin merkez Dulkadiroğlu İlçesi\'nin Doğukent Mahallesi\'ndeki baz istasyonunda bulunan 2 akü, 3 Kasım günü çalındı. Her biri 50 kilo ağırlığında olan aküleri çalan kişiyi bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda çalınan akülerden birinin Aslanbey Mahallesi\'nde bir evin bahçesinde bulundu. Aküyü daha önceden suç kaydı olan Ramazan Y.\'nin bıraktığını tespit eden polis evin çevresinde beklemeye başladı. Evin olduğu sokağa geldiğinde polisleri fark eden Ramazan Y. kaçmaya başladı, ancak kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan Y., emniyette suçunu itiraf ederek her biri 2 bin lira olan diğer 2 aküyü 100\'er liradan hurdacıya sattığını itiraf etti. Sorgulaması tamamlanan Ramazan Y., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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