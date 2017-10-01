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(Görüntülü Haber) Çakmak gazı kokladığı öne sürülen genç öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, gece saatlerinde mahalle arasındaki bir köşede çakmak gazı kokladığı öne sürülen 17 yaşındaki Soner Sivritepe öldü, yanında bulunan arkadaşı da tedavi altına alındı

01 Ekim 2017 13:35

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, gece saatlerinde mahalle arasındaki bir köşede çakmak gazı kokladığı öne sürülen 17 yaşındaki Soner Sivritepe öldü, yanında bulunan arkadaşı da tedavi altına alındı. Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi\'nde bulunan elektrik trafosu yanında meydana geldi. Sivritepe ile kendisiyle aynı yaşta olan arkadaşı Fatih B., mahalle arasında bulunan bir köşede iddiaya göre çakmak gazı koklamaya başladı. Bir süre sonra Sivritepe\'nin yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören arkadaşı Fatih B., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekibi Sivritepe\'nin öldüğünü tespit etti. Çakmak gazı koklayan Fatih B. de ambulansla sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede çakmakları doldurmada kullanılan 3 gaz tüpü ve boş bira kutuları bulundu. Sivritepe\'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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